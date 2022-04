Remont ulicy Partyzantów w Zamościu. Utrudnienia w ruchu zapowiadane są na Nowym Mieście

Remont ulicy Partyzantów pochłonie w sumie ponad 17 mln zł. Około 12 mln zł z tej kwoty ma stanowić dofinansowanie zewnętrzne. Pochodzi ono ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok oraz z programu „Polski Ład”.

W sumie ten bardzo ważny trakt będzie w tym roku odnowiony na długości ok. 1,4 km. Na początku kwietnia został już zamknięty odcinek ul. Partyzantów pomiędzy Rondem Braci Pomarańskich a wjazdem do zamojskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teraz kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. W środę (20 kwietnia) wyłączona zostanie z ruchu lewa strona ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Gminną do skrzyżowana z ul. Spadek oraz odcinek ul. Reja: od wjazdu do pawilonów PSS do skrzyżowania z ul. Partyzantów.

Drogowcy zapewniają, że zostaną wytyczone odpowiednie, dobrze oznakowane objazdy „poza strefą robót”.