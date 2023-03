Reklamacje na nowych zasadach. Warto się o nich dowiedzieć

„W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się, czego się można domagać od sprzedawcy? Czym jest wada istotna i dlaczego jest to istotne oraz co się zmieniło po 1 stycznia 2023 r.” - czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji.

Z Łukaszem Wrońskim, ekspertem UOKiK będzie rozmawiać Agnieszka Kopacz-Domańska. Webinar odbędzie się w środę (29 marca). Początek godz. 13.

Nagranie będzie dostępne na stronie: www.infoliniakonsumencka.pl/webinary-podcasty/. Link do spotkania znajdziemy natomiast tutaj: www.infoliniakonsumencka.pl/live//