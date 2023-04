Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Zamościu. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te gwiazdy pochodzą z Lubelszczyzny. Teraz zna je i podziwia cała Polska. Zobacz”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te gwiazdy pochodzą z Lubelszczyzny. Teraz zna je i podziwia cała Polska. Zobacz Sprawdziliśmy, co nowego słychać u celebrytów z województwa lubelskiego. Aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu świetnie radzą sobie w wielkim świecie. Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Katarzyna Bujakiewicz. Te nazwiska zna cała polska! 📢 Pożar domu jednorodzinnego w Zamościu. Straty oszacowano na 200 tys. złotych W nocy z czwartku na piątek (5 na 6 kwietnia) w Kawęczynku doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straty oszacowano na 200 tys. złotych. 📢 Przepyszne przekąski na Wielkanoc. Poznaj 12 przepisów na wyjątkowe potrawy. Będą hitem wśród zaproszonych gości Zastanawiasz się czym zaskoczyć gości na święta wielkanocne? Szukasz pomysłu na szybkie przekąski na Wielkanoc? Zebraliśmy dla ciebie najlepsze pomysły na takie pyszne potrawy. To m.in. wiosenne roladki, rolmposy, błyskawiczny pasztet, a także rewelacyjna pierzeń rzymska z jajkiem podawana na zimno. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i proste do przygotowania. Zobacz 12 najlepszych przepisów na przekąski na Wielkanoc.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Chełmie. Specjalne wyróżnienia otrzymały cztery miasta za pomoc Ukrainie. Zobacz zdjęcia To była niecodzienna wizyta. W nocy ze środy na czwartek (5-6 kwietnia) w Chełmie gościł Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Towarzyszył mu premier Mateusz Morawiecki.

📢 „Świat w innej perspektywie”. Monika Matwiejczuk z Trzeszczan potrzebuje pomocy! Kobieta ma 34 lata i cierpi na polineuropatię. Jest to choroba nerwów obwodowych powodująca „niedowład czterokończynowy” i osłabienie mięśni tułowia. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia jest specjalistyczna rehabilitacja. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy. Są one potrzebne na – jak to określono - na „roczny koszt rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym”. 📢 „My za chwilę wszyscy się tu zjemy”. Gorąca sesja zamojskiej Rady Miejskiej Zamojscy radni miejscy uchyli stanowisko miejscowej RM (z 2019 roku) „w sprawie ataków na ks. abpa Marka Jędraszewskiego”. Stało się to w środę (5 marca). Dyskusja na ten temat trwała bardzo długo i była niezwykle emocjonalna. 📢 Pisanki na życiową pomyślność. Przypisywano im magiczne moce Poświęcone jajka były kiedyś symbolem stworzenia, rodzenia się, powrotu wiosny, ale także zmartwychwstania Chrystusa i nadziei na życie wieczne. Natomiast – jak to określono - kolorystyczne, pisankowe „manipulacje” osiągały kiedyś taki sposób wirtuozerstwa, że aż nie chciało się wierzyć, iż były one dziełem zwykłych, wiejskich kobiet. Tak było od wieków.

📢 Umowę podpisano. Prawie 11 milionów złotych pójdzie na remont ważnych ulic Zamościa Zamojski magistrat pozyskał ponad dziesięć milionów złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty ulicy Wojska Polskiego oraz Starowiejskiej. Są tego efekty. We wtorek (4 kwietnia) podpisano umowę na wykonanie robót. Prace zostaną zakończone w listopadzie. 📢 Znów wprowadzono opłaty na zamojskich parkingach buforowych. Muszą o tym pamiętać także turyści Zamojski magistrat przypomina, że od 1 kwietnia „wznowiono pobór” opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy ul. Partyzantów (dawny PZU) w Zamościu. Znajdują się one w Strefie 1, Podstrefie B obszaru objętego płatnym parkowaniem. Te zasady obowiązują w tych miejscach przez sześć miesięcy w roku (do 30 września).

📢 „Migawki z życia”. Radecznica i okolice na starych fotografiach Turyści i pielgrzymi od wieków przybywający do Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy. To ważne na mapie Zamojszczyzny miejsce. Od 1644 r. trwa tam nieprzerwanie kult św. Antoniego, który ukazał się wówczas niejakiemu Szymonowi Tkaczowi. Wierni zaczęli się w tym miejscu gromadzić, potem postawiono krzyż. W 1677 r. powstał natomiast w Radecznicy klasztor oraz wspaniały kościół, który góruje nad okolicą.

📢 Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Lubelskiej! Procesja, jarmark i warsztaty z robienia pisanek oraz palm [ZDJĘCIA] Msza święta połączona z procesją z palmami, jarmark wielkanocny, warsztaty z robienia pisanek i wicia palm wielkanocnych - to tylko część wydarzeń, które dzisiaj (2 kwietnia) czekały na gości Muzeum Wsi Lubelskiej. 📢 Nie chcą już popierać arcybiskupa. Wynika to z „ryzyka utraty środków unijnych” Sesja Rady Miejskiej w Zamościu odbędzie się w środę (5 kwietnia). Obrady wyjątkowo rozpoczną się o godzinie 12. W programie sesji zaplanowano tylko kilka punktów (będzie to niejako kontynuacja obrad z końca marca). Radni zastanowią się m.in. nad decyzją w sprawie uchylenia stanowiska – przegłosowanego w formie uchwały - z sierpnia 2019 roku: „w sprawie ataków na ks. abpa Marka Jędraszewskiego”.

📢 Felieton IPN. Niemiecki obóz przesiedleńczy w Zwierzyńcu Zwierzyniec to niewielkie miasteczko położone na Roztoczu. W okresie II wojny światowej należało terytorialnie do Dystryktu Lubelskiego, znajdując się na terenie Kreishauptmannschaft Biłoraj. Zwierzyniec jest położony między lasami a na jego obrzeżach znajdują się tory kolejowe. To tymi torami wożono tysiące Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Tymi samymi torami, choć w drugą stronę, w kierunku Lublina wywożono w 1943r. wysiedlaną ludność z Zamojszczyzny.

📢 Szesnaście wozów strażackich za kilkanaście milionów złotych. Uroczystość u zamojskich strażaków Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zamojszczyzny otrzymają nowe wozy bojowe. W sumie będzie to 16 pojazdów za ponad 12 mln zł. Pieniądze na ten mają pochodzić z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz m.in. z samorządów.

📢 Palmowy zawrót głowy w Bełżcu. Największa z nich miała prawie 10 metrów wysokości W produkcję palm różnej wielkości włączają się co roku panie z kół gospodyń wiejskich oraz m.in. szkolna młodzież i dzieci. Powstały w ten sposób piękne, wielobarwne dzieła sztuki. W Niedzielę Palmową (2 kwietnia) w Bełżcu odbył się XI Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Jak tłumaczą organizatorzy to wydarzenie ma na celu kultywowanie tradycji oraz krzewienie lokalnych zwyczajów wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. I to się udało! 📢 Krasnostawskie morsy zakończyły już morsowy sezon. Zobacz zdjęcia Członkowie Klubu Morsów - Krasnostawskie Karpie w minioną niedzielę, 2 kwietnia, spotkali się nad zalewem Tuligłowy, aby oficjalnie zakończyć sezon morsowy 2022/2023. 📢 Brunatna plama na jeziorze Białym. Co się stało? Strażacy interweniowali w sprawie brunatnej plamy na jeziorze Białym. Okazało się, że to kwitnące glony pochodzenia organicznego i nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

📢 Pod ochroną karawaki. Takie krzyże można spotkać w różnych zakątkach regionu Karawaki zwane są także krzyżami cholerycznymi lub morowymi. Można je spotkać w różnych zakątkach naszego regionu. Ustawiano je zwykle na skrajach miejscowości, bo stamtąd mogło przyjść „morowe powietrze” oraz inne choroby zakaźne. Jedna z takich starych karawak nadal stoi w Szewni Dolnej (gm. Adamów). Inny można także zobaczyć m.in. w pobliskiej Jacni.

📢 Woda z bijącego pod kaplicą w Krasnobrodzie źródła pomaga na różne dolegliwości. Słynie też z dobrego smaku To miejsce znane i odwiedzane od setek lat. Nie bez powodu. Krasnobrodzka kapliczka „Na wodzie” słynie z cudownych mocy. Według dawnych przekazów objawiła się tam Matka Boska. Wierni uważają, że nadal ma ona to miejsce pod szczególną opieką. Dlatego dochodziło tam (i nadal dochodzi) do uzdrowień.

📢 Będą organizować konferencje, seminaria oraz współpracować na różnych płaszczyznach Korzyści może być z tego wiele. Akademia Zamojska będzie współpracować z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Porozumienie w tej sprawie zawarto w czwartek (30 marca). Podpisali je dr hab. Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej oraz Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

