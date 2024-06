Przegląd prasy Zamość 7.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Już po raz 6. we Włodawie odbędzie się Międzynarodowy Trójstyk Literacki. Tym razem literackie spotkanie zaplanowano na 13 i 14 czerwca.

To od lat jedna z najważniejszych imprez kulturalnych Zamościa i całego regionu. W tym roku również zapowiada się bardzo interesująco. Zobaczymy m.in. spektakle wystawione przez Gdański Teatr Szekspirowski, Kijowski Narodowy Teatr Akademicki „Mołodyj” czy Teatr „Flabbergast" z Wielkiej Brytanii. 23 czerwca w Hetmańskim Grodzie rusza 49 edycja Zamojskiego Lata Teatralnego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Trzy zabytki architektury” – taki tytuł nosi przewodnik turystyczny napisany ostatnio przez dr Agnieszkę Szykułę-Żygawską. Autorka opisuje w nim zabytki gminy Łabunie. To Kościół pw. św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej, Zespół Pałacowo-Parkowy: Dom Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misonarek Maryi w Łabuniach oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Łabuńkach Pierwszych. To kolejna ciekawa publikacja tej autorki wydana w ostatnim czasie.

Noc Kupały była kiedyś obchodzona w porze letniego przesilenia słońca, w najkrótszą noc w roku. Zwykle przypadała ona z 23 na 24 czerwca. Świętowano także w najdłuższy dzień (24 czerwca). Na Zamojszczyźnie wierzono, że wchodzenie w tym czasie do lasu było bardzo niebezpieczne. Mogło to się nawet skończyć obłędem. Bo działy się tam rzeczy magiczne, przekraczające ludzką wyobraźnię. Czy ta magia przetrwała? Będziemy się o tym mogli przekonać 22 czerwca w zamojskim Parku Miejskim.

10 miliardów euro z Unii Europejskiej na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Polsce. – To nie jest kryzys, z którym musimy radzić sobie sami – przekonuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która przyjechała do Lublina, żeby wesprzeć kandydującą w wyborach Agatę Fisz.

To była potrójna impreza. Uroczystość otwarcia kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyła się 4 czerwca. A wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc dodatkowo bardzo radośnie.