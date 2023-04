Przegląd prasy Zamość 7.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w czwartek (6 kwietnia) przed marznącymi opadami i opadami śniegu oraz przymrozkami w południowej i zachodniej Polsce. Święta jednak zapowiadają się całkiem optymistycznie pod względem pogody.

To była niecodzienna wizyta. W nocy ze środy na czwartek (5-6 kwietnia) w Chełmie gościł Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Towarzyszył mu premier Mateusz Morawiecki.

Kobieta ma 34 lata i cierpi na polineuropatię. Jest to choroba nerwów obwodowych powodująca „niedowład czterokończynowy” i osłabienie mięśni tułowia. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia jest specjalistyczna rehabilitacja. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy. Są one potrzebne na – jak to określono - na „roczny koszt rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym”.