Przegląd prasy Zamość 4.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Na pewno będzie to interesujące przedsięwzięcie nie tylko dla miłośników tradycyjnej muzyki, potańcówek na „dechach” oraz rajdów „orkiestrowej fury” (w asyście muzykantów): po polach, lasach, malinowych chruśniakach i roztoczańskich zakamarkach. Kolejna edycja festiwalu „Fanfara. Muzyka tradycyjna Roztocza” odbędzie się w dniach 11-15 sierpnia. Na nudę nie będzie miejsca.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej (gm. Komarów Osada) został oficjalnie odsłonięty w ubiegłym roku. Ma blisko 20 m wysokości i góruje nad okolicą. Pięknie prezentuje się na szerokich polach, gdzie 103 lata temu doszło do sławnego zwycięstwa nad Sowietami. Teraz obok pomnika wykonano kolejne prace. Planów także nie brakuje.