Przegląd prasy Zamość 31.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Prasówka Zamość 31.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niedawno media obiegła informacja o kolejnych problemach zdrowotnych Aldony Orman, gwiazdy serialu „Klan”. Aktorce pękł tętniak w głowie, przeszła operację, a obecnie dochodzi do siebie. To jednak nie pierwszy raz, gdy znalazła się ona na skraju życia i śmierci. Znalazła się nawet w stanie śmierci klinicznej. Jak sama opowiadała, to odmieniło jej spojrzenie na świat, a nawet... dało nadprzyrodzone umiejętności.