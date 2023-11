Przegląd prasy Zamość 28.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Całkowity koszt remontu gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace nadal trwają. Teraz mieszkańcy mogą oglądać m.in. renowację wejścia do gmachu od strony ulicy Akademickiej. Śledzą wszystko uważnie i… z radością.