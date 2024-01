Przegląd prasy Zamość 26.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Oranżeria, kawiarnia, centrum handlowe - mieszkańcy prześcigają się w spekulacjach dotyczących przyszłości "starego" dworca PKS na Podzamczu. Jakie są plany wobec tego miejsca? W co może się przemienić?

To na pewno będą wzruszające uroczystości. Obchody 81 rocznicy bitwy pod Lasowcami odbędą się w niedzielę (4 lutego) w Lasowcach (w powiecie zamojskim). Obchody rozpoczną się o godz. 11.15. Zaplanowano wówczas zbiórkę przy pomniku w dawnych Lasowcach (obecnie to Lasowe, część miejscowości Stara Huta). Tam zaplanowano powitanie gości oraz wystąpienia historyczne.

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 37-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Do odbycia ma karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. 37-latek trafił już do zakładu karnego.

W wieku 69 lat do wieczności odszedł pełniący od ponad 30 lat funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie Krzysztof Iwańczuk.

Sałatka z kuskusem to idealny pomysł na imprezę, ale także lekką, pyszną kolację. Wystarczy pokroić warzywa i wsypać do nich kuskus, który nasiąknie ich sokiem. Zachwyt murowany. Można ją jeść jako dodatek do pieczonych mięs lub solo. Jest tak pyszna, że znika niemal natychmiast.