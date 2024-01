Przegląd prasy Zamość 25.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

To był wyjątkowy wieczór. Tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu bawili się na studniówce 20 stycznia w Zajeździe "Drob" w Urszulinie.

W środę (24 stycznia) odbył się ogólnopolski protest rolników. W województwie lubelskim na terenie 11 powiatów zablokowane zostały drogi. Celem zgromadzenia było wywarcie presji na Komisji Europejskiej , aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach.

O tym, że wiatr powalił jedno ze starych, majestatycznych drzew w zamojskim Parku Miejskim pisaliśmy 10 stycznia. Połamane zostały także gałęzie sąsiednich. W efekcie jedna z parkowych alejek została zablokowana. Aby jednak powalonego kolosa usunąć, potrzebna jest odpowiednia uchwała Rady Miejskiej. Bo jest on drzewem uznanym za pomnik przyrody.

W Zamościu protestują rolnicy m.in. ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś. Od godz. 12 do 14 zablokowana będzie przez nich ulica Legionów (obwodnica). - W Zamościu w proteście będzie uczestniczyć około 400 ciągników – mówi Wiesław Gryn, rolnik ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś. - Takie protesty zaplanowaliśmy także w Chełmie oraz m.in. Hrubieszowie. W tym ostatnim proteście będzie uczestniczyć około 500 ciągników.

We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

Zamojski Urząd Miejski informuje o zmianach w rozkładzie jazdy dla linii nr 17 MZK. Będą obowiązywały od poniedziałku (29 stycznia).

To niezwykły człowiek. Arkadiusz Burda urodził się w 1970 r w Zamościu. Maluje obrazy, tworzy linoryty barwne i czarno-białe, projektuje ekslibrisy oraz m.in. tworzy niezwykle ciekawe miniatury malarskie. Jest także autorem znakomitych tomików poetyckich. Jego najnowszą wystawę zobaczymy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.