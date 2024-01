Przegląd prasy Zamość 20.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza 19 stycznia o godz. 19.00 do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza w Zamościu na wyjątkowy koncert Kolęda Przetrwania.

W piątek (19 stycznia) na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Lechówka doszło do wypadku, w który na miejscu zginął kierowca Opla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu, gdzie uderzył w skarpę. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo.

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. O fotel prezydenta Zamościa będzie się starać Agnieszka Jaczyńska, wicedyrektor miejscowego Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej, nauczycielka historii oraz m.in. autorka albumu „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna”. O to stanowisko ubiega się również Andrzej Wnuk i Rafał Zwolak.

Już za kilka dni ZUS ponownie będzie przyjmował wnioski o 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kto musi złożyć wniosek o 800 plus? Od kiedy rusza nabór? Co się stanie, gdy spóźnisz się z wnioskiem?

Starość zawsze fascynowała myślicieli, pisarzy i poetów. Uważano ją za wrota do nicości lub do wieczności. Doceniano też mądrość starych ludzi, ale już np. (wynikająca z wieku czy chorób) nieporadność niektórych z nich nie zawsze budziła szacunek czy współczucie. Jean Pierre-Bois w swojej „Historii starości” stwierdza, iż tak naprawdę zaczęto ludzką starość dostrzegać dopiero... w połowie XVIII w. Stało się to dzięki demografom, którzy policzyli jak wielu jest seniorów w poszczególnych krajach.