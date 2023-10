Przegląd prasy Zamość 19.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Tego się nikt nie spodziewał. Do niezwykłych odkryć doszło podczas prowadzonych prac w związku z budową nowoczesnego biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie przy ul. Lwowskiej 20.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny odzyskali poszukiwany pojazd. Tym razem udało im się zatrzymać samochód osobowy marki Audi Q7 o szacunkowej wartości 200 tys. zł, który był poszukiwany we Włoszech.

„Polska Ilustracja z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej” – to tytuł wystawy, która w piątek (20 października) zostanie otwarta w BWA-Galerii Zamojskiej. Wernisaż zaplanowano o godz. 17.

„Koloryści” – to tytuł wystawy, która w piątek (20 października) będzie otwarta w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Zostanie tam zaprezentowana kolekcja znajdująca się na co dzień w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. W jej skład wchodzi ponad 60 obrazów znakomitych, polskich artystów. To dzieła m.in. Jana Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybis, Czesława Rzeplińskiego, Artura Nachta-Samborskiego czy Piotra Potworowskiego.