Przegląd prasy Zamość 19.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

To był szczególny dzień dla piłkarzy i sympatyków Gminnego Klubu Sportowego Ogniwo Wierzbica. Podczas sportowego święta zorganizowanego 17 czerwca na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle rozegrany został mecz 26 kolejki chełmskiej klasy okręgowej pomiędzy GKS Ogniwo Wierzbica a KS Znicz Siennica Różana, w którym gospodarze pokonali rywali aż 8:0 i tym samym zdobyli mistrzostwo ligi okręgowej oraz wywalczyli awans do IV ligi.

Najważniejsze fakty zakończonego trzecioligowego sezonu w grupie IV, to awans Stali Stalowa Wola, spadek Korony II Kielce, Wisły Sandomierz, Lublinianki i ŁKS Łagów. Przed degradacją w ostatniej serii gier uratowała się Chełmianka, natomiast Avia Świdnik zakończyła rozgrywki na pozycji wicelidera.

Od 26 czerwca 1 lipca w gminie Wierzbica odbędzie się Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski im. Stanisława Dobrowolskiego Wierzbica 2023. Jest to już dwudziesta czwarta edycja imprezy, która organizowana jest od 2000 r. Temat przewodni tegorocznego pleneru to „Wierzbica - nasza mała ojczyzna”.

To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim.

Po raz pierwszy w Chełmie odbył się w sobotę charytatywny piknik PsyWitanie na terenie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Pomimo padającego z rana deszczu na piknik przybyli mieszkańcy, a w szczególności miłośnicy psów. Część imprezy odbyła się pod dachem biblioteki.