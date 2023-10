Przegląd prasy Zamość 16.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rowerzysta pod wpływem alkoholu wjechał na pas ruchu przed jadący w tym samym kierunku samochód ciężarowy. Mężczyzna z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Policja apeluje o rozwagę i bezpieczeństwo na drodze.

O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

Ok. 400 gatunków różnych piw, piwne premiery, rzemieślnicze klasyki – to wszystko czekało na uczestników 7. Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych.

"Władek Jagiełło - to kolega twój?!", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik", "Bez komentarza - jedynka" to tylko część z dopisków, które zostawiają na sprawdzanych przez siebie klasówkach nauczyciele.

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Sejmu, ale nie ma samodzielnej większości - tak prezentują się wyniki sondażu exit poll.

Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.