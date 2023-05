Przegląd prasy Zamość 16.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Prasówka Zamość 16.05: top 3 artykuły z wczoraj

Rodziny w show–biznesie, gdzie karierę robi kilka pokoleń, to dość częste zjawisko. W Polsce również nie brakuje spokrewnionych ze sobą gwiazd. Nad ich powiązaniami wielu widzów czy słuchaczy nawet się nie zastanawia. Tymczasem bywa i tak, że aktor, którego oglądamy w ulubionym serialu albo piosenkarka, której piosenki lubimy, okazują się być dziećmi znanych rodziców. Jesteś ciekawy, co to za przypadki? Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin przedstawiamy znane rodziny w polskim show–biznesie.