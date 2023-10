Przegląd prasy Zamość 13.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Giewont nazywany bywa królem Tatr i słusznie, bo to chyba najpopularniejsza góra w Polsce, na którą codziennie wdrapują się tłumy turystów. Ale czy to znaczy, że Giewont już niczym was nie zaskoczy? Wcale nie! Zebraliśmy 9 ciekawostek o Giewoncie, które mogą was zadziwić. Czy wiecie, że jedna z tras na szczyt jest trudniejsza od Orlej Perci? Albo że góra o mało nie zmiotła schroniska na Hali Kondratowej? Albo że krzyż na Giewoncie wcale nie jest najwyższym krzyżem giewonckim w Polsce? Poznajcie 9 zaskakujących faktów o ulubionej górze Polaków.