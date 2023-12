Przegląd prasy Zamość 12.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest bardzo napięta. W poniedziałek (11 grudnia) Wojciech Sawa, wójt Dorohuska podjął decyzję o rozwiązaniu protestu przewoźników w swojej gminie. Wywołała to konsternację. Protestujący stosują się jednak do tej dość zaskakującej decyzji. Zapewniają, że będą wójta od niej odwodzić, a jeśli to nie da rezultatu – zamierzają się odwołać.

Prasówka 12.12 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

57-latek chcąc rozpalić ogień w piecu, dolał do paleniska benzyny. Wlewając łatwopalną ciecz do pieca, spowodował wybuch i zapalenie się oparów, a następnie samej cieczy. W wyniku pożaru spłonął dom mężczyzny, a on wraz ze swoim kolegą trafili do szpitala.