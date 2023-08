Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.08.2023

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Zamościu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.08, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bezpieczne Maczuły - to niecodzienna akcja o bezpieczeństwie nad wodą i podczas wakacji. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka Zamość 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bezpieczne Maczuły - to niecodzienna akcja o bezpieczeństwie nad wodą i podczas wakacji. Zobacz zdjęcia Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Jednak aby nikomu nic się nie stało warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tego właśnie uczyli się uczestnicy akcji "Bezpieczne Maczuły" zorganizowanej w minioną niedzielę, 6 sierpnia, nad zalewem w gminie Leśniowice.

📢 Coraz bliżej Jasnej Góry! Piąty dzień lubelskiej pielgrzymki był wymagający, ale pogodny. Zobacz zdjęcia Długi i wymagający dzień pielgrzymów, którzy dziarsko maszerują do Jasnej Góry. Pątnicy pokonali prawie 30 km, aby dotrzeć do stóp Świętego Krzyża. 📢 To będzie niecodzienny koncert w Krasnymstawie największych gwiazd polskiej sceny reggae Na ten koncert warto się wybrać. Fundacja Kellerów i Krasnostawski Dom Kultury zapraszają na koncert Powrót Dinozaurów Reggae „Pieśni miłości i pokoju”, który odbędzie się 8 sierpnia (wtorek), o godz. 20:00 w Rynku Miejskim w Krasnymstawie.

Prasówka 9.08 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10 najlepszych miast Europy na długi weekend – nowy ranking. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej przyjaźni? Zastanawiacie się, gdzie spędzić długi weekend sierpniowy 2023? To właśnie najlepsza okazja do spełnienia marzeń o zwiedzaniu pięknych i przyjaznych miast Europy. Powstał nowy ranking, w którym wyłoniono 10 najlepszych europejskich miast na weekendowe wycieczki – pod względem atrakcyjności turystycznej, przyjazności, bezpieczeństwa i cen. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej sympatyczni? Przekonajcie się. Zwycięzca rankingu może was zaskoczyć!

📢 Największe ryby złowione na Lubelszczyźnie. To prawdziwe lewiatany! Zobacz zdjęcia Cisza, spokój, szum wody i relaks... Tak wędkowanie może wyglądać. Czasami jednak zamienia się w wielogodzinną walkę, której ukoronowaniem jest zdobycz, której nie powstydziłby się żaden myśliwy. Zobacz największe ryby, jakie zostały złowione przez dzielnych wędkarzy w województwie lubelskim. To prawdziwe giganty! 📢 Nad zalewem Maczyły rozbrzmiewała piosenka żeglarska. Zobacz zdjęcia To była już druga edycja Wakacyjnego Festiwalu Piosenki "Rozśpiewane Maczuły", w gminie Leśniowice. W tym roku motywem przewodnim była piosenka żeglarska, a festiwal miał rangę powiatową. 📢 Najpiękniejsze pola lawendy niedaleko Lublina. Zrobisz tam cudne zdjęcia - ale pospiesz się Piękny wygląd, właściwości prozdrowotne, no i oczywiście on - ten niepowtarzalny, hipnotyczny zapach... Lawenda znana i lubiana jest na całym świecie, a w szczególności kojarzymy ją z regionem francuskiej Prowansji. Okazuje się jednak, że i w naszym województwie możemy znaleźć malownicze, fioletowe pola - i to całkiem niedaleko Lublina! Musimy się jednak spieszyć - te kwiaty już przekwitają.

