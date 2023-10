Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.10.2023

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Pochodzi z pierwszej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Został wpisany do miejscowego rejestru zabytków. Niestety most na ulicy Lubelskiej w Biłgoraju od dawna czeka na remonty. Teraz to będzie możliwe. Powiat biłgorajski wystarał się o dofinansowanie na ten cel. Będzie to 1,3 mln zł. przyznane w ramach drugiej edycji naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

To ciekawa inicjatywa. Miasto Zamość rusza z akcją poświęconą profilaktyce przeciwnowotworowej. W tym celu utworzono na FB stronę „A zbadaj to” (jak czytamy jest ona poświęcona także „zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu").

„Pewnemu proboszczowi (...) śmierć zapowiadała zawsze swą działalność w parafii” – notował Adam Fischer. „Był do tego tak przyzwyczajony, że na trzykrotne pukanie odpowiadał: tak! tak!, albo dobrze!, dobrze! Kiedy zaś nie odpowiadał, śmierć powtarzała swoje trzykrotne pukanie. Zwykle następnego dnia przychodzili ludzie i zamawiali pogrzeb”.