Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.04.2023

Turyści i pielgrzymi od wieków przybywający do Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy. To ważne na mapie Zamojszczyzny miejsce. Od 1644 r. trwa tam nieprzerwanie kult św. Antoniego, który ukazał się wówczas niejakiemu Szymonowi Tkaczowi. Wierni zaczęli się w tym miejscu gromadzić, potem postawiono krzyż. W 1677 r. powstał natomiast w Radecznicy klasztor oraz wspaniały kościół, który góruje nad okolicą.

Kobieta ma 34 lata i cierpi na polineuropatię. Jest to choroba nerwów obwodowych powodująca „niedowład czterokończynowy” i osłabienie mięśni tułowia. Pani Monika porusza się na wózku inwalidzkim. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest specjalistyczna rehabilitacja. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy. Są one potrzebne na – jak to określono - na „roczny koszt rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym”.