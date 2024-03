Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.03.2024

Rumianek to niezwykłe zioło, które nasze babcie stosowały niemal na wszystko – od problemów trawiennych, poprzez trudności z zasypianiem, aż po trądzik i worki pod oczami. Mimo, że rumianek ma wiele cennych dla zdrowia właściwości to jednak nie każdy może go pić. Tym osobom spożywanie herbatki, naparów, a także kremów z rumiankiem może zaszkodzić. Sprawdź, czy do nich należysz.