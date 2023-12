Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.12.2023

W 1936 r. przyjechał do Suśca mężczyzna z dużą walizką. Ustawił ją w jednej z miejscowych chat, rozwiesił ekran i zaczął wyświetlać film o tematyce biblijnej. Na progu budynku, wśród innych dzieci przysiadł chłopiec. Niestety projekcja nie trwała zbyt długo, bo pękła soczewka obiektywu w aparacie projekcyjnym. Wszyscy się zmartwili, bo uszkodzenia nie dało się naprawić. Film został przerwany. Kino objazdowe odjechało, jednak chłopiec nie mógł zapomnieć pierwszego zetknięcia z „ruchomymi obrazami” w życiu. Był to Sylwester Chęciński, w przyszłości wybitny reżyser.

W Zamojskim Domu Kultury w Zamościu odbyły się warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy. Dzieci wykonywały ozdoby choinkowe. Najładniejsze prace będą wisiały na choince w ZDK w Zamościu.

Księgarnia im. Bolesława Leśmiana w Zamościu była 30.11.2023 gospodarzem spotkania autorskiego z Adamem Wiesławem Kulikiem, dziennikarzem, pisarzem i regionalistą. Opowiadał o swojej najnowszej książce „Nostalgia Wschodu. Śladami Unitów". Rozmowę poprowadził Dariusz Górny.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.