Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.05.2023

Ponad 80-hektarowy rezerwat „Czartowe pole” to jeden z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów zakątków Roztocza. Atrakcją tego miejsca są malownicze przełomy i niewielkie wodospady rzeki Sopot. Teraz łatwiej można ten zakątek zwiedzać. Bo ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna została odnowiona i odpowiednio zabezpieczona.

To był ważny dzień dla druhów KSRG OSP Krupe. W minioną niedzielę, 30 kwietnia, uroczyście przekazany został tej jednostce nowy samochód ratowniczo - gaśniczy.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/64GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Przez wieki był on ważnym ośrodkiem kultu prawosławnego. Według legendy o jego założeniu przesądziło tajemnicze, podobno cudowne pojawienie się pięknej ikony św. Onufrego nad Bugiem (zakonnicy chętnie o tym dawnym wydarzeniu opowiadają). Stary klasztor w Jabłecznej warto odwiedzić. Bo nigdzie nie ma chyba takiego oceanu… spokoju i modlitewnego skupienia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Każdy z nas może tego dnia uczcić ją poprzez wywieszenie flagi np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

Ponad 80-hektarowy rezerwat „Czartowe pole” to jeden z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów zakątków Roztocza. Atrakcją tego miejsca są malownicze przełomy i niewielkie wodospady rzeki Sopot. Teraz łatwiej można ten zakątek zwiedzać. Bo ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna została odnowiona i odpowiednio zabezpieczona.

To był prawdziwy raj dla smakoszy. Kapusta w śmietanie z koperkiem, zwana też biała kapustką stała się jedną z gwiazd pierwszego dnia XVIII Majówki Roztoczańskiej, która nadal odbywa się w Krasnobrodzie. Jak nam tłumaczono, jest to zapomniane danie regionalne odtworzone z dawnych przepisów. Można było spróbować także pysznych kotletów gryczanych, gołąbków, pierogów, a nawet sałatek z kaszą gryczaną i to w przeróżnych odsłonach. Nie brakowało także m.in. ciast. Zauważyliśmy np. brownie z kaszą.

To miejsce jedyne w swoim rodzaju. Można tam oglądać głębokie, malownicze doliny oraz urwiste ściany nad którymi rosną m.in. okazałe sosny. Ten krajobraz niektórym kojarzy się z... Bliskim Wschodem. Inni mówią, że jest „księżycowy” lub pustynny. Nie bez powodu zatem ćwiczyli tutaj w 2008 roku polscy żołnierze, którzy wybierali się na misję do Afganistanu.