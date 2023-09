Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.09.2023

Gmina Krasnystaw wspolnie z samorządem województwa lubelskiego jeszcze w tym roku przebuduje kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi. Inwestycja będzie kosztować więcej niż wstępnie planowano. Jednak podczas sesji we wtorek 26 września rada gminy zwiększyła środki na ten cel, a to pozwoli rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą robót.

Właśnie trafia do kin kultowe dzieło polskiego noblisty Władysława Reymonta. Krytycy filmowi nie mogą wyjść z zachwytu po obejrzeniu dobrze nam znanych „Chłopów” w świeżej i nowatorskiej odsłonie. Głośna premiera sprawia, że z sentymentem powracamy myślą do sielskich klimatów i wakacji u babi na wsi. Może warto przy tej okazji zrobić w domu metamorfozę inspirowaną wiejskim klimatem. Zobacz, jak łatwo możesz stworzyć wyjątkowo przytulne wnętrze na jesienne chłody.

To dobra informacja. Gmina Nielisz będzie niebawem remontować miejscowe, zabytkowe kapliczki. W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządowcy otrzymają na ten cel 249 tys. zł. To nie wszystko. 149 tys. zł przyznano również na renowacje gminnych miejsc pamięci. To ważne dla miejscowych i turystów, którzy coraz częściej odwiedzają ten malowniczy zakątek Zamojszczyzny.

Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.

Miłośnicy zdjęć (także tych archiwalnych) będą zadowoleni. Roztoczański Park Narodowy organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Z pasji do Roztocza – 50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, a ich fotografie zostaną opublikowane w okolicznościowym albumie.