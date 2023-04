Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.04.2023

Decyzja była prawie jednogłośna. Zamojscy radni miejscy przyjęli stanowisko (w formie uchwały) w którym sprzeciwiają się budowie wieży telekomunikacyjnej przy ulicy generała Stanisława Maczka w Zamościu. Stało się to w poniedziałek, na sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 24 kwietnia). Radni podjęli taką decyzję, bo jak tłumaczy Piotr Błażewicz, przewodniczący miejscowej RM prosili ich o to mieszkańcy.

To bardzo nietypowa sytuacja. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu tej uchwały został wprowadzony dopiero na początku sesji Rady Miejskiej w Zamościu (odbyła się 24 kwietnia). Podpisała go grupa 15 radnych. Chodzi o złożenie do prokuratury zawiadomienia o... podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jednego z deweloperów z powiatu zamojskiego. Projekt został przyjęty, a uchwała przegłosowana.