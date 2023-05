Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.05.2023

Sąd przedłużył areszt wobec 17-letniego Daniela G., który jest podejrzany o zabójstwo 16-latka z Zamościa. Do tragicznego zdarzenia doszło pod koniec lutego br.

To była wspaniała rywalizacja. Druhowie z Alojzowa po raz kolejny wygrali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się w minioną niedzielę w gminie Leśniowice, pow. chełmski. Drugie miejsce zajęła OSP z Leśniowic, a trzecie OSP z Pliskowa. Strażakom kibicowali mieszkańcy gminy i goście, którzy licznie przybyli na zawody.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w gminie Susiec. Dwuletni chłopiec pozostając przez chwilę bez opieki dorosłych wpadł do zbiornika na szambo. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Platynowy blond to wymagający kolor włosów pod wieloma względami. Bardzo ciężko jest go osiągnąć w domowych warunkach, a jeszcze trudniej go utrzymać. Pomimo tego jest jedną z najpopularniejszych koloryzacji. Sprawdź, komu będzie pasowała platyna i jakie fryzury podkreślą tę barwę.