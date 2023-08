Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.08.2023

Jeśli nie masz pomysłu na wakacyjną wyprawę, a lubisz unikatowe zabytki, rozległe krajobrazy oraz wschodnią aurę i mistykę, koniecznie wybierz się na wschodnie rubieże Zamojszczyzny. Można tam m.in. zobaczyć niezwykle piękne cerkwie, także drewniane. Najwięcej istnieje ich na wschodzie tego regionu, przy granicy z Ukrainą.

Do spektakularnego wypadku doszło we wtorek (22 sierpnia) ok. 13 w Susznie. Kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pędząc niemal 150 kilometrów na godzinę wyprzedzał sznur pojazdów. Nagle stracił panowanie nad samochodem, dachował i wjechał do rowu. W samochodzie znajdowało się dwóch zakleszczonych mężczyzn, trzeci wypadł z pojazdu.