Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.08.2023

Do wojewody lubelskiego trafił właśnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wartej 440,6 mln zł. Chodzi o budowę części obwodnicy Zamościa. Jeśli taka decyzja zostanie wydana, wykonanych zostanie około 12,5 km ekspresówki. A to zaledwie część planowanych i już realizowanych inwestycji drogowych związanych z S17. Ich zakres jest olbrzymi.

To niezwykle smutna wiadomość. Zmarł nagle dr Wojciech Krawczyk, ceniony lekarz chełmskiego szpitala, wieloletni ordynator oddziału wewnętrznego. Od wielu lat prowadził też prywatny gabinet. Miał 68 lat.

„Powstali 1863-64” – to tytuł dużej, plenerowej wystawy, którą do 27 sierpnia możemy oglądać w Zamościu. Ekspozycja została otwarta na miejscowym Rynku Wodnym. Pobudza do refleksji i wspomnień. Tamten trudny czas jest już dla nas odległy. Jednak pozostały pamiętniki i wspomnienia, które go przywołują. Wśród nich są zapiski 12-letniej Pauliny Konarzewskiej. To ciekawa, wzruszająca lektura.

Warto się tam wybrać. W Krasnobrodzie trwa XVII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. Najbliższy koncert zaplanowano we wtorek (22 sierpnia) w miejscowym Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego. Będzie nosił tytuł „Cherubowe fantazje”.