Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.05.2024

Do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie trafiło pięć plecaków ratowniczych. Będą one na wyposażeniu zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na granicy z Białorusią.

Moc atrakcji było minionej niedzieli 19 maja w miejscowości Kanie-Stacja w gminie Rejowiec Fabryczny. Był pokaz koni huculskich, koników polskich. pokaz pracy z koniem metodami naturalnymi, nauka i konkurs strzelania z łuku, I Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego Hobby Horse, plac zabaw dla dzieci, degustacja potraw, przejażdżki w siodle i bryczce i wiele innych atrakcji.

Sadownicy z pow. opolskiego apelują do rządu o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi niedzielnym gradobiciem. Według nich straty wynoszą nawet do 100 proc., na co wpływ miały również kwietniowe przymrozki. Dzisiaj (20 maja) do Chodla pojechał wojewoda lubelski, a plantatorzy zapowiedzieli swój udział w czwartkowej komisji rolnictwa.