Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.12.2023

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, jako jedna z 9 w kraju, wzbogaciła się o nowy pojazd przeznaczony do użytku w terenie. Chociaż nie posiada on homologacji do poruszania się po drogach publicznych, zaś na miejsce akcji musi być transportowany na przyczepie, za to jest w stanie poruszać się po bagnach, stokach, rowach, czy głębokim śniegu.