Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.03.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kocha się człowieka, a nie jego płeć. Czym jest panseksualizm? Michał Szpak opowiedział o swojej orientacji”?

Prasówka Zamość 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kocha się człowieka, a nie jego płeć. Czym jest panseksualizm? Michał Szpak opowiedział o swojej orientacji Wszyscy zasługują na miłość, wszyscy mogą kochać – niezależnie od płci i tożsamości płciowej. Osoby panseksualne odczuwają pociąg do ludzi – płeć nie ma dla nich znaczenia. Michał Szpak, który w jednym z wywiadów wyjawił, że jest osobą panseksualną, mówi, że zakochuje się w człowieku. Co to znaczy, że ktoś jest panseksualny?

📢 Chełm będzie pierwszym miastem z całkowicie ekologicznym, wodorowym taborem autobusowym Do 2025 roku na chełmskich ulicach pojawi się 26 autobusów wodorowych. Chełmski samorząd podpisał już umowę z firmą Polski Autobus Wodorowy na dostarczenie autobusów. Nowe pojazdy trafią na wyposażenie Chełmskich Linii Autobusowych. Teraz mieszkańcy będą mieć do dyspozycji nie tylko bezpłatną miejską komunikację, ale też w pełni ekologiczną.

📢 Hrubieszów przeciwko depresji. Zaplanowano panel dyskusyjny oraz strefę relaksu „Światło w ciemności” – pod takim hasłem odbędą się w Hrubieszowie otwarte spotkania na temat depresji. Zostaną one zorganizowane w piątek (22 marca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa. Przedsięwzięcie organizują: Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa oraz Hrubieszowska Rada Kobiet. Zaplanowane wydarzenia będą bezpłatne.

Prasówka 20.03 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiat zamojski. 1,5 miliona złotych dla strażackich jednostek ochotniczych To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.

📢 Przed nami zamojskie EduTargi. Szkoły zademonstrują oferty Warto się tam wybrać. Zamojskie EduTargi odbędą się w Zamościu w czwartek (21 marca). Zostaną zorganizowane na terenie miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej Jadwigi 8. Są przeznaczone głównie dla młodych ludzi, którzy stoją przed ważnym wyborem: najlepszej drogi kształcenia. 📢 Zamość. Zielono mi, czyli akcja "Drzewko za surowce wtórne" już wkrótce! Kurier Lubelski oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zapraszają do udziału w wyjątkowej akcji ekologicznej. Odbędzie się pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne". Mieszkańcy Zamościa i okolic będą mieli wówczas szansę wymienić makulaturę i elektrośmieci na tysiące sadzonek drzew. To nie tylko sposób na dbanie o środowisko, ale także doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w zazielenianiu miasta i regionu.

📢 Biłgoraj. O zagospodarowaniu przestrzennym, dotacji dla parafii i nazwach ulic Biłgorajscy radni miejscy zbiorą się w środę (20 marca) podczas sesji. Obrady zaplanowano w sali konferencyjnej UM przy Placu Wolności 16. W programie m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 – 2035 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2022 – 2028. 📢 Dwieście lat dla Szanownych Jubilatów! Były życzenia i kwiaty Dwaj mieszkańcy gminy Biłgoraj obchodzili ostatnio swoje setne urodziny. To Edward Koper z miejscowości Gromada oraz Antoni Frączek z Bukowej. Obaj panowie zasłużyli się dla lokalnej społeczności. 📢 Pięć godzin utrudnień. Jutro w Zamościu zaplanowano rolniczy protest Mieszkańcy Zamościa będą musieli się liczyć w środę (20 marca) z dużymi utrudnieniami w ruchu. Odbędzie się wówczas w tym mieście rolniczy protest. Ma w nim uczestniczyć około 200 osób. Protestujący przybędą do Zamościa ciągnikami rolniczymi oraz samochodami osobowymi. Mają nimi poruszać się w różnych częściach miasta. Zaplanowano też 3-godzinną blokadę jednego z ważnych rond.

📢 Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do sejmiku wojewódzkiego z okręgu nr 5? Sprawdź, kto jest na liście Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Poniżej zobaczysz pełną listę kandydatów z okręgu nr 5 do sejmiku województwa lubelskiego. Dowiedz się, na kogo możesz oddać głos w nadchodzących wyborach. Te osoby powalczą o mandat radnego sejmiku województwa. 📢 Chełm. Znamy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do sejmiku w okręgu nr 4 Podczas konferencji prasowej w Chełmie zaprezentowani zostali kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Lubelskiego w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym powiaty: chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki i włodawski oraz miasto na prawach powiatu - Chełm. 📢 Jubileusz 65-lecia "Vojsławii"Wojsławice i oddanie nowej szatni na stadionie. Zobacz zdjęcia Sportowcy w Wojsławicach mają powody do radości. W sobotę 16 marca uroczyście oddano do użytku nowe zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie sportowym w Wojsławicach. Tego dnia obchodzono również jubileusz 65-lecia "Vojsławii" Wojsławice.

