Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.04.2023

Dyżym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się Świąteczny Kiermasz Wielkanocny, który rozpoczął się w sobotę na chełmskim deptaku i trwać będzie do niedzieli. Nawet niewielki deszcz, który pojawiał się w sobotnie popołudnie, nie zniechęcił odwiedzających.

Mieszkańcy Zamościa otrzymali w sobotę (1 kwietnia) 1,8 tys. sadzonek drzew w ramach inicjatywy „Sadzimy razem”. Były to głównie dęby, sosny i brzozy. Rozdawano je na zamojskim Rynku Wielkim. Akcja została zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie oraz Nadleśnictwo Strzelce.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zamościa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wielkie Misterium Męki Pańskiej odbędzie się w Zamościu. Dla wiernych to okazja do wyciszenia i modlitwy”?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po kraju w ramach trasy programowej "Przyszłość to Polska". - Dobra kondycja fizyczna i psychiczna młodzieży to polska racja stanu - mówiła w Tomaszowie Lubelskim marszałek Sejmu, Elżbieta Witek.

Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu „Kuriera” Osobowość Roku 2022. Roku, który nie był łatwy, bo choć zaczynaliśmy otrząsać się po dwuletniej pandemii Covid-19, to zaatakował nas inny wirus – Wladimir Putin, który barbarzyńsko najechał Ukrainę przewracając do góry nogami uwarunkowania geopolityczne. Ale nasi laureaci pokazują, że nawet w takiej rzeczywistości można działać na chwałę swoich małych ojczyzn.

O tym remoncie pisaliśmy rok temu. Na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi krajowej nr 17 w miejscowościach Kalinowice, Wólka Panieńska i Jatutów (gm. Zamość) brakowało wówczas oświetlenia ulicznego oraz m.in. odpowiednio oznaczonych przejść dla pieszych. Miejsca po zerwanych chodnikach zamieniały się w grzęzawiska, więc okoliczni mieszkańcy brnęli w błocie. Bardzo na to narzekali.

To jedno z wielu spotkań zaplanowanych w całej Polsce przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach „trasy programowej”. Odbywają się one pod wspólnym hasłem „Przyszłość to Polska”. Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP, odwiedzi w sobotę (1 kwietnia) Zamojszczyznę.