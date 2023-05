Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.05.2023

Do ciekawego konkursu zachęca wszystkich Cemex. Firma od 2011 roku wspiera ochronę pustułek zamieszkujących tereny cementowni należących do firmy. Wtedy też założono dla nich w chełmskiej Cementowni pięć budek lęgowych na kominie oraz wieży wymienników ciepła. Można je podpatrwać codziennie dzięki zamontowanym kamerom i wziąć udział w konkursie.

"Miejscowy sołtys, nieżyjący już dziś Roczeń, zawiadomił chłopów, że dnia 11 grudnia 1942 roku zamierzają przyjechać do Kitowa Niemcy, w sprawie nieodstawionych kontyngentów zbożowych" – czytamy w relacji Czesława Tchórza (jego wspomnienia nadesłano na konkurs zorganizowany w latach 60. ub. wieku przez "Wrocławski Tygodnik Katolików")."Gospodarze, którzy wywiązali się z nałożonych im kontyngentów, byli spokojni. Inni natomiast (...), nie dowierzali zapewnieniom niemieckim". Taki był początek potwornej pacyfikacji tej wsi.

Do wycieku substancji doszło w piątek 12 maja. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej.

Temat jest fascynujący, a zdjęcia bardzo interesujące. „Siła kobiecego rugby” – to tytuł wystawy, którą można oglądać w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz. Prezentowane są tam zdjęcia wykonane przez Jarosław Respondka, fotoreportera, laureata Grand Press Photo (w 2013, 2014 i 2021) oraz m.in. prestiżowego, międzynarodowego konkursu IPA.

Warto się tam wybrać. Do Tomaszowa Lubelskiego przyjedzie specjalny "naukobus". Będzie można go odwiedzić w ramach Mobilnej Strefa Zdrowia organizowanej przez lubelski Oddział NFZ (pisaliśmy już o tej inicjatywie). Przedsięwzięcie jest częścią programu „Nauka dla Ciebie” Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie zajęła pierwsze miejsce w zawodach sportowo obronnych w ramach eliminacji do VIII Centralnego Zlotu Klas Mundurowych "Orzysz 2023". Uczniowie z ZSEiM pokonali 14 drużyn z województwa lubelskiego i ościennych województw.

Wieprzowe Jezioro można było oglądać w gminie Tarnawatka jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Ludzie po nim pływali, opalali się i odpoczywali na jego brzegu. Bo woda była tam podobno czysta, a zbiornik rozległy. Stopniowo jezioro jednak zarosło, a potem... znikło. Teraz gmina chce go odtworzyć.

Mają niezwykłą właściwość. Uruchomiają u ludzi dobre emocje. A kochają je zwłaszcza dzieciaki. Katarzyna Blaszka ze Stabrowa (gm. Sitno) uszyła dotychczas mnóstwo pięknych, wielobarwnych poduszek (jaśków). Trafiły one bezpłatnie do oddziałów onkologicznych w Warszawie, Białymstoku i Lublinie oraz m.in. do szpitala w Radecznicy.