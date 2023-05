Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.05.2023

Toczeń to choroba autoimmunologiczna o nieznanym podłożu, objawiająca się w bardzo niespecyficzny sposób. Jej przyczyny nadal nie są znane. Nie istnieje też żaden sposób leczenia tej wyniszczającej narządy, skórę i psychikę choroby. Równocześnie nierozpoznany lub nieprawidłowo leczony toczeń może doprowadzić nawet do śmierci. Co to jest toczeń, jak go rozpoznać i jakie daje objawy? Sprawdź, w jaki sposób możesz pomóc choremu na toczeń rumieniowaty.