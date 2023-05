Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.05.2023

To dobra wiadomość dla mieszkańców Chełma. Pod koniec tego roku będą mogli tankować tańsze paliwo na Miejskiej Stacji Paliw. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zawarło właśnie umowę z firmą Perfekt Sp. z o.o na przebudowę Miejskiej Stacji Paliw przy ul. Armii Krajowej w centralnej części Chełma.

Do Sądu Okręgowego w Zamościu trafił właśnie akt oskarżenia wobec 8 osób, które były zamieszane w wyłudzanie funduszy unijnych. Zabezpieczono prawie 15 mln złotych zabezpieczenia i postawiono 31 zarzutów.

Niska temperatura nie wystraszyła lubelskich kibiców, którzy po raz kolejny w komplecie zasiedli na trybunach stadionu przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Żużlowcy Platinum Motoru Lublin robili co mogli, żeby rozgrzać publiczność i to im się udało. Okazałe zwycięstwo z Fogo Unią Leszno 65:25 dostarczyło fanom wiele radości. Jeżeli byliście w tym dniu na stadionie, to odszukajcie się na zdjęciach w naszej galerii. Poszukajcie też swoich znajomych.