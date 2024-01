Przegląd prasy z tygodnia 7.01.2024. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chełm. Barwne Orszaki Trzech Króli z trzech chełmskich kościołów przeszły ulicami miasta. Zobacz zdjęcia”?

📢 Chełm. Barwne Orszaki Trzech Króli z trzech chełmskich kościołów przeszły ulicami miasta. Zobacz zdjęcia Trzej Królowie w Chełmie wraz z barwnym orszakiem wyruszyli z trzech chełmskich parafii, aby złożyć dary nowonarodzonemu Jezusowi. Przemarsz ulicami Chełma rozpoczął się w sobotę po południowych mszach świętych, w tych trzech parafiach, a zakończył - w parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie. 📢 Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Zamościa w Orszaku Trzech Króli. Było barwnie, wesoło i świątecznie W tym roku Orszak Trzech Króli odbywa się pod hasłem „W jasełkach leży". Cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcom Zamościa nie przeszkodził nawet padający od rana deszcz oraz dość niska temperatura (na termometrach była kreska poniżej zera). Nie tylko tam było barwnie i wesoło. Podobne orszaki można oglądać w wielu miastach naszego kraju.

📢 Bobry na łąkach, w roztoczańskich lasach i Puszczy Solskiej. „Z powstałych rozlewisk korzystają inne zwierzęta m.in. zimorodki” To bardzo pożyteczne i piękne stworzenia. Bobry wykonują mikroretencję, która jest niezwykle ważna, potrzebna i nic nie kosztuje. Żyjmy z bobrami w symbiozie. Można je podglądać m.in. w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz w Puszczy Solskiej, w okolicach Górecka Kościelnego.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Ściśnięte serca". Walki pod Zaborecznem i Różą w opowieściach partyzanckich sanitariuszek „Bezsilna rozpacz ogarnęła wszystkich, gdy przyszły wysiedlenia w powiecie zamojskim. Wprost nie chciało się wierzyć, by wróg (...) mógł posunąć się do takiej podłoty, której dowody dawał na każdym kroku” – czytamy we wspomnieniach Wiktorii Gniwkowej „Niezłomnej”, sanitariuszki BCh z oddziału Roberta Aborowicza ps. Azja. „Nastrój popłochu wzmógł się gdy wysiedlono Janówkę Wschodnią i Hutę Komarowską, a mieszkańców zesłano do obozu w Zamościu".

📢 Już w ten weekend maturzyści z Lublina zatańczą pierwszego poloneza. Rusza sezon studniówkowy Licealiści odrywają już kartki z kalendarza i choć do matury zostało jeszcze 123 dni, nie mogą doczekać się swoich studniówek. Pierwszego poloneza zatańczą już w ten weekend. 📢 Mobilizacja w roztoczańskich gminach. Chodzi o budowę kilometrów tras w ramach „Rowerowego Roztocza” Jest o co walczyć. „Rowerowe Roztocze” to ogromny projekt. Osią pomysłu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zostanie on zmodernizowany. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz 21 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Wybudowanych będzie także kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych. Najpierw jednak samorządy muszą postarać się o wykonanie dokumentacji technicznej. A na to potrzebne są pieniądze. One są właśnie „zabezpieczane”. 📢 Miliony na kontach, w nieruchomościach i akcjach. Co kryją majątki posłów ziemi lubelskiej? Poseł Marta Wcisło (KO) ma nieruchomości wyceniane na grubo ponad 5 milionów złotych, poseł Krzysztof Hetman (PSL) zgromadził najwięcej oszczędności w euro, poseł Sławomir Ćwik (Polska 2050) posiada warte ponad 2 mln zł akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, natomiast poseł Witold Tumanowicz w swoim oświadczeniu przyznał się do zakupu miejsca grzebalnego na cmentarzu.

📢 Dołącz do korowodu. Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Hrubieszowa Będzie barwnie i wesoło. Orszak Trzech Króli przejdzie w sobotę (6 stycznia) ulicami Hrubieszowa. Uczestnicy wyruszą o godz. 14 z miejscowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Ducha Świętego. Następnie zaplanowano przemarsz ulicami: Nową, Józefa Piłsudskiego, Ludną, Prostą oraz 3 Maja. Nie tylko. 📢 Zamość i powiat zamojski. 2023 rok w strażackich statystykach. Odnotowano m.in. 317 pożarów Zamojscy strażacy podsumowali ubiegły rok. Powstał nawet raport w tej sprawie, który trafił do naszej redakcji. Wynika z niego m.in., iż strażacy w tym czasie uczestniczyli w 1655 różnych interwencjach. 317 z nich to były pożary. Stanowiły one 19,2 proc. wszystkich „zdarzeń”.

📢 W służbie blaknących idei. Propagandowe karty pocztowe z czasów Wielkiej Wojny. Nadal można je nabyć na targach staroci Na drukowanych masowo, niemieckich pocztówkach z czasów I wojny światowej często widać atakujących kawalerzystów czy szeregi piechoty przy wsparciu artylerii i... fruwające po niebie anioły i archanioły. Czasami owym wojakom towarzyszy także na tych wyobrażeniach sam Chrystus. Im bardziej walki na frontach były zacięte, tym bardziej niebiańskie hufce… angażowały się w ów bój. Oczywiście w wyobraźni propagandzistów.

📢 Celnicy z Hrebennego pomagali w przemycie? Tak twierdzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która od kilku miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się szmuglowaniem papierosów z Ukrainy. Zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych i pomocnictwa w przemycie usłyszało ośmiu funkcjonariuszy z Oddziału Celnego w Hrebennem. 📢 Tak sylwestra i Nowy Rok spędzali celebryci pochodzący z woj. lubelskiego. Zdjęcia Sprawdziliśmy, jak sylwestra oraz Nowy Rok spędzali celebryci pochodzący z woj. lubelskiego. Aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu potrafią się bawić. Zobacz! 📢 Zabity pocztylion i inne opowieści. Nowa książka Tomasza Gaudnika i Krzysztofa Czochry „W dawnym Szczebrzeszynie...” – to tytuł najnowszej książki napisanej przez Tomasza Gaudnika i Krzysztofa Czochrę. Jest bardzo ciekawa z wielu względów. Autorzy wyszperali (m.in. w dawnej prasie) i opisali wiele zapomnianych historii dotyczących tego miasta oraz całej gminy. Nie zabrakło też dawnych relacji, głównie z końca XIX i początku XX wieku.

📢 Górecko Kościelne. Mostek na ważnym szlaku turystycznym zaczął się rozpadać Trzeba tam uważać, zwłaszcza podczas wieczornych i nocnych wędrówek. Drewniany mostek obok słynnej kaplicy na wodzie w Górecku Kościelnym zaczął się rozpadać. Deski z których ułożono jego „nawierzchnię” w niektórych miejscach się połamały. Odpadła także jedna z poręczy.

📢 Jak na obrazach dawnych mistrzów. Zwierzynieckie stawy „Echo” w deszczu i mgle To jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych zakątków Roztocza. Stawy „Echo” w okolicach Zwierzyńca są latem tłumnie odwiedzane przez miłośników kąpieli wodnych i słonecznych. Wielu bywa tam także jesienią i zimą. Najmniej turystów odwiedza to miejsce gdy siąpi deszcz, są roztopy lub po prostu "panuje" pogoda uznawana za brzydką. Niesłusznie. Bo wtedy stawy „Echo” bywają najpiękniejsze. 📢 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Zamojszczyzny. Ten region jest nimi usiany. Niektóre mają podobno cudowną moc „Święty Janie! Edyta, Jarek, Karolina i Ryszard proszą o zdrowie”, „Daj mi dobrą szkołę”, „Chroń nas od wypadków”, „Niech Magda zostawi Wiktora w spokoju!” — takie i inne prośby można było znaleźć w tzw. księdze w wpisów w kapliczce św. Jana w Stawie Ujazdowskim Kolonii w gminie Nielisz.

📢 Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego drużyn amatorskich w koszykówce 3x3 w Zamościu Do rywalizacji przystąpiło 14 amatorskich drużyn. Pierwszy turniej rozegrany został 30 grudnia 2023.

