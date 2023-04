Przegląd prasy z tygodnia 30.04.2023. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zamojskie Stare Miasto aż zadrżało od huku silników motocyklowych. Na miejscowy Rynek Wielki przybyły ich setki. Motocykliści "rozlali się" potem po całym placu. Były rozmowy, wymiana doświadczeń i mnóstwo uśmiechów. Pogoda też dopisała. Nie zabrakło również mieszkańców miasta i turystów, którzy z podziwem i uwagą przyglądali się motocyklistom i tym, którzy z nimi przybyli (były to także m.in. dzieci). Tuż po południu uczestnicy przedsięwzięcia wyruszyli na Roztocze. Tak rozpoczął się wielki zlot motocyklowy Zamość-Radecznica.

To było jedno z najbardziej kolorowych wydarzeń w Chełmie. Kilkaset osób bawiło się w sobotnie popołudnie 29 kwietnia, podczas Holi Święta Kolorów przy Galerii Chełm. Dopisała pogoda i humory.

Zamojscy radni miejscy uchwalili wieloletnią prognozę finansową miasta. Stało się to na ostatniej, nadzwyczajnej sesji RM (obrady zaplanowano 28 kwietnia).

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F - 11" - 6/128GB - Wi-Fi - platinum grey

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/64GB -...

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606X - 10.3" - 4/64GB - LTE...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

To nasza propozycja. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na majówkę, koniecznie powinien wybrać się do Zwierzyńca. Ta otoczona potężnymi, pachnącymi lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego miejscowość jest piękna, niezwykła, magiczna. Ma także interesującą historię. Miejsce na budowę letniej rezydencji w Zwierzyńcu upatrzył sobie tutaj Jan Zamoyski, kanclerz, wódz i założyciel Zamościa. Pod koniec XVI wieku, niedaleko rzeki Wieprz postawiono obszerną, zgodną z renesansowymi założeniami willę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Chyba nie ma drugiego tak wspaniałego zakątka. Ta malownicza miejscowość otoczona jest majestatycznymi, pachnącymi lasami Puszczy Solskiej. Nie brakuje tam zabytków i tras spacerowych. Zobaczymy przy nich majestatyczne, pomnikowe dęby oraz m.in. mnóstwo urokliwych kapliczek przydrożnych.

To dość nieoczekiwane. Zamojscy radni miejscy spotkają się w piątek (28 kwietnia) na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Godzina w której zaczynają się obrady także jest wyjątkowa. Zwykle sesja rozpoczyna się o godz. 13, teraz będzie to jednak godz. 9. W programie umieszczono tylko kilka punktów. To wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wprowadzenie zmian w tegorocznej uchwale budżetowej.

Wpadła mi w ręce wydana zapewne w kilku lub kilkunastu egzemplarzach „Kronika Skierbieszowa”. Maszynopis tego dzieła znajduje się w skierbieszowskim Urzędzie Gminy. Został on spisany w 1997 r. przez Zygmunta Węcławika. Moją uwagę przykuł rozdział pt. „Skierbieszowszczyzna i północna Zamojszczyzna w wierszach i pieśniach ludowych”. Autor przeanalizował w nim utwory napisane przez miejscowych, chłopskich poetów. To prawdziwa skarbnica nie tylko ludowych mądrości. I talentu. Nie o wszystkich autorach nadal pamiętamy. Sławę zdobył jednak Stanisław Bojarczuk ze wsi Krakowskie Przedmieście niedaleko Krasnegostawu.