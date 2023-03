Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Policja w drzwiach, a on hop przez okno. Nieudana ucieczka mężczyzny z Kraśnika ”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Policja w drzwiach, a on hop przez okno. Nieudana ucieczka mężczyzny z Kraśnika 34-letni mieszkaniec Kraśnika był poszukiwany do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Kiedy zobaczył policjantów postanowił wyskoczyć przez okno z drugiego piętra. 📢 Posiadali prawie 1300 gramów narkotyków. 3 mężczyzn z Zamościa zostało aresztowanych Policjanci zatrzymali 3 mieszkańców Zamościa, u których podczas przeszukań zabezpieczyli prawie 1300 gramów środków odurzających i ponad 70 tys. zł. Znaleziono marihuanę, kokainę i ekstazy. 📢 Jarmark Wielkanocny we Włodawie ruszył...z kolorowym i świątecznym impetem! Zobacz zdjęcia We Włodawie trwa Jarmark Wielkanocny. Przed włodawskim muzeum pojawiły się stoiska z pięknymi palmami, wymalowanymi pisankami, stroikami na wielkanocny stół oraz rękodziełem i różnymi przysmakami.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Naprzeciw potrzebom mieszkańców Zamościa”. W planach podwyżki opłat na zamojskich parkingach. Ale nie dla wszystkich To nie wszystkim się spodoba. Na zamojskich parkingach wzrosną prawdopodobnie opłaty. O tym czy tak się rzeczywiście stanie, zdecydują miejscowi radni miejscy: podczas najbliższej sesji RM (obrady zaplanowano w poniedziałek, 27 marca). Jedynie posiadacze Karty Zamościanina mogą być spokojniejsi.

📢 Chełmska uczelnia kusiła uczniów. Tłumy młodzieży podczas drugiego Dnia Otwartego. Było moc atrakcji. Zobacz zdjęcia Ogromnym zainteresowniem cieszył się drugi Dzień Otwarty w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Uczelnię odwiedziło kilkuset uczniów z Chełma i regionu.

📢 Wydadzą 143 miliony złotych? Wielkie plany Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu Inwestycje zostaną przeprowadzone w latach 2023-2026. Planowane wydatki to w sumie ponad 143,2 mln zł. Zamojscy radni będą rozważać na najbliższej sesji Rady Miejskiej (obrady odbędą się 27 marca) uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji. Jeśli tak się stanie, będzie go wdrażać Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 📢 Podczas okupacji pomagał Żydom. Stefana Sendłaka uczczono w Zamościu nie tylko za taką działalność Był założyciel i przewodniczącym Komitetu Zamojsko-Lubelskiego Niesienia Pomocy Żydom. Od 1943 r. pracował jako kierownik referatu terenowego Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Uratował i pomógł wielu z nich. Zasłynął także jako działacz społeczny i polityczny z ramienia PPS. W piątek (24 marca) odsłonięto w Zamościu tablicę upamiętniającą Stefana Sendłaka.

📢 Lubelscy śledczy zatrzymali pięciu członków międzynarodowego gangu, który wyprał 6 mln zł z przestępstw phishingowych O przestępstwach polegających na phishingu (czyli podszywaniu się) zrobiło się ostatnio bardzo głośno - nie ma dnia, żeby ktoś nie stracił swoich oszczędności na skutek internetowego oszustwa. Pięciu członków międzynarodowego gangu, który wyprał 6 mln zł pochodzących z takich przestępstw zatrzymali lubelscy śledczy. 📢 Chełmska PANS oblężona przez uczniów podczas Dni Otwartych. Zobacz zdjęcia Kilkuset uczniów z Chełma i regionu odwiedziło mury Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie podczas trwających Dni Otwartych, które rozpoczęły się 22 marca i trwać będą do 24 marca. 📢 Aktorzy i mieszkańcy Zamościa wystąpią w spektaklu TVP. Zabytkowe miasto znów wzbogaci... biblijną scenografię „Judasz z Kariothu” – to tytuł spektaklu, który 17 kwietnia zostanie wyemitowany przez TVP 1. Powstaje on na podstawie jednego z dramatów Karola Huberta Rostworowskiego. Zdjęcia do widowiska były realizowane w dniach 12-21 marca na terenie zamojskich fortyfikacji, głównie w miejscowym Nadszańcu.

📢 Zamościanie na hulajnogach. W ubiegłym roku przejechali prawie 30 tysięcy kilometrów To ciekawe statystyki. W ubiegłym roku użytkownicy zamojskich, elektrycznych hulajnóg pokonali w Zamościu łączny dystans 29 990 km, co przyczyniło się podobno do zaoszczędzenia emisji CO2 w ilości 7 660 kg! Najczęściej użytkownicy tych pojazdów jeździli ulicami Piłsudskiego, Peowiaków, Partyzantów, Wyszyńskiego, Łukasińskiego. Teraz znów owe pojazdy pojawiły się w mieście. Do korzystania z nich namawia zamojski magistrat. 📢 Chciał odłowić 21 szczupaków, tymczasem sam wpadł w sidła. Udana nocna zasadzka na kłusownika Prawdziwą zasadzkę urządziła w poniedziałek (20 marca) wieczorem Straż Ochrony Wód PZW Lublin pospołu ze Społeczną Strażą Rybacką. Ujęli na gorącym uczynku mężczyznę, który przy pomocy sieci rybackiej typu wonton odłowił nielegalnie 21 szczupaków na jeziorze Bikcze. Mieszkaniec Rozpłucia Pierwszego (gmina Ludwin) został natychmiast przekazany w ręce łęczyńskich funkcjonariuszy, którzy postawili mu zarzut kłusownictwa.

📢 Ponad 3,8 tys. mieszkańców Zamościa korzystało w ubiegłym roku z pomocy społecznej To ważny dokument. Zamojskie Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało raport ze swojej działalności za 2022 r. Będzie on prezentowany na najbliższej sesji miejscowej Rady Miejskiej (obrady odbędą się 27 marca). Z dokumentu wynika, że z opieki MCPR w ub. roku korzystało 3869 osób z 2008 zamojskich rodzin. To stanowi 6,59 proc. wszystkich mieszkańców miasta. 📢 Chodzi o zatrzymanie „procesów destrukcyjnych” konstrukcji kościoła. Potrzebna jest miejska dotacja Zamojscy radni miejscy rozważą na najbliższej sesji (obrady odbędą się 27 marca) udzielenie dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu. Chodzi o 15 tys. zł. Zostaną one ewentualnie przeznaczone na odnowienie zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja w tym mieście.

📢 Na miarę XXI wieku. Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych powstało w Akademii Zamojskiej To ważna, potrzebna inwestycja. W Akademii Zamojskiej zostało otwarte nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Koszt przedsięwzięcia to ok. 7,5 mln zł. AZ uzyskała na ten cel dotacje o łącznej wartości 5 mln zł (2,5 mln zł. przekazało na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki). Resztę uczelnia dołożyła z własnej kasy. Już wiadomo, że było warto. 📢 Wozy bojowe przekazane i poświęcone. Ważna uroczystość odbyła się u zamojskich strażaków Trafiły już oficjalnie do służby. W poniedziałek (20 marca) na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Zamościu zaplanowano przekazanie i poświęcenie pięciu samochodów pożarniczych. Trzy z nich to pojazdy nowe, zakupione w ubiegłym roku do zamojskiej komendy. To średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Volvo, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania oraz samochód kwatermistrzowski VW Crafter.

📢 Wywabili nastolatka ze szkoły i grozili mu nożem. Dzięki uczennicom, które powiadomiły nauczyciela sprawcy zostali ujęci Dwaj mieszkańcy powiatu zamojskiego w wieku 18 i 30 lat odpowiedzą za próbę wymuszenia rozbójniczego na 14-latku. Do zdarzenia doszło w miniony piątek (17 marca) w Zamościu - tego dnia dwaj wywabili ze szkoły nastolatka i zażądali pieniędzy. Zajście widziały dwie uczennice innej szkoły, które powiadomiły nauczyciela, a ten - straż miejską. Strażnicy ujęli napastników i przekazali policjantom. Podejrzani usłyszeli zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego i objęci zostali policyjnym dozorem. Mają także prokuratorski zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!