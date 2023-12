Przegląd prasy 9.12.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przewoźnicy protestujący na granicy naszego kraju z Ukrainą są coraz bardziej zdeterminowani. Mówią nawet o zaostrzeniu dotychczasowych działań. Dlaczego? Protest trwa już ponad miesiąc, a jego końca nie widać. Wprawdzie niedawno otwarto przejście graniczne w Dołhobyczowie dla pustych ciężarówek wjeżdżających do Polski, ale zdaniem protestujących to stanowczo za mało.

Inwestycja pochłonęła prawie 6,5 mln zł. Zakończono remont ulicy Spokojnej w Biłgoraju na osiedlu o nazwie Puszcza Solska. Zakres prac obejmował także budowę specjalnego rowu odwadniającego z „włączeniem” do rzeki Czarna Łada. Ma to bardzo poważne znaczenie dla tej części miasta.

To będzie realizacja marzenia wielu osób. Nic dziwnego, że mieszkańcy miasta i powiatu kibicują pracom. Umowa na budowę Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie została właśnie podpisana. Inwestycja pochłonie ponad 5,6 mln zł i zostanie wykonana przez firmę Inżynieria Przemyśl spółka z o.o. Natomiast nadzór inwestorski nad pracami będzie pełniła spółka ZDI z Zamościa (wartość usługi to ponad 146 tys. zł).

To był niezwykle sympatyczny dzień. Święty Mikołaj 6 grudnia zawitał nie tylko do dzieci, ale również do seniorów w Wierzbicy. Upominki wręczył św. Mikołaj, który wcześniej rozdawał mieszkańcom cukierki i rózgi w centrum Wierzbicy.

To już tradycja. W Archiwum Państwowym w Zamościu uhonorowano osoby, które przekazały APZ cenne pamiątki rodzinne: dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, odznaczenia, listy, mapy i wiele innych materiałów archiwalnych. Stało się to podczas „Dnia Darczyńcy”.