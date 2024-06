Przegląd prasy 8.06.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Ta impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród chełmskich seniorów. W tym roku Biesiada dla Seniorów pt. ”Na ludową nutę z wiankiem w tle” odbyła się 6 czerwca z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił w czwartek (6 czerwca) odwołanie rolników od decyzji wójta Dorohuska o rozwiązaniu protestu przed przejściem granicznym. Oznacza to, że nie mogą powrócić na granicę. Rolnicy mają pięć dni na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego.

„Z ogromną radością ogłaszamy, że Akt lokacyjny Zamościa został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. jubileuszowej edycji” – czytamy na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu. „Jesteśmy przepełnieni dumą i radością, że nasz bezcenny pergamin, kluczowy dla naszej historii, został w ten sposób uhonorowany! To wspaniale wyróżnienie podkreśla niezwykłe znaczenie naszego dziedzictwa. Dziękujemy. ”

W piątek (8 czerwca) na drogach Lubelszczyzny policja prowadzi ogólnopolską akcję „Prędkość”. - Kontrolujemy stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości - zaznacza policja.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Okazją była uroczysta zbiórka w ramach obchodów Dnia Strażaka w województwie lubelskim. Odbyła się 5 czerwca w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczeni zostali wówczas zamojscy strażacy.

Krasnobrodzcy radni zbiorą się w środę (12 czerwca) na sesji Rady Miejskiej. Obrady odbędą się w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca w Chełmskim Domu Kultury będzie koncert "Uszy" promujący autorską płytę Bartka Kazimierczaka. Początek o godz.18:00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasach Chełmski Dom Kultury i Centrum Kultury Filmowej "Zorza". Wstęp wolny.

Znowu grzmiało i błyskało. Dzisiaj nad ranem przez Zamość oraz powiat zamojski przetoczyła się burza. Tym razem trwała krócej niż we wtorek i była znacznie mniej intensywna. Jednak w miejscowości Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru stodoły. Prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszą burzą. Poszkodowane są dwie osoby.