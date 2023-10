Przegląd prasy 4.10.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Zapowiada się niecodzienne wydarzenie. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w rekonstrukcji historycznej pn. „Wolności oddać nie umiem… – wspomnienia ze stanu wojennego”, która odbędzie się 6 października o godz. 9.00 w Parku Czytelnika (plac przed wejściem głównym Chełmskiej Biblioteki Publicznej , ul. Partyzantów 40).

Sałata ze śmietaną na słodko-kwaśny sposób to oryginalne i nietypowe połączenie smaków. Zamiast tradycyjnego sosu z cebulką lub szczypiorkiem proponuję wersję m.in. z sokiem z cytryny. Całość jest lekka, wyrazista i pyszna. Sprawdzi się zarówno do smażonych, duszonych, jak i pieczonych mięs. Przekonaj się, jaka jest dobra. Wypróbuj przepis na sałatkę z sałaty masłowej.

Warto wybrać się na tę wyprawę. W Tomaszowie Lubelskim odbędzie się Miejskie Święto Roweru. Uczestnicy wyruszą z tego miasta w niedzielę (8 października). Pojadą do Suśca.

To inwestycje oczekiwane od lat. Gmina Lubycza Królewska wyda setki tysięcy złotych na remont zabytków. Odnowione zostaną m.in. elewacje dawnych cerkwi w Żurawcach, Korniach (teraz są tam kościoły rzymskokatolickie) oraz w Siedliskach. Zaplanowano także m.in. remont zabytkowego nagrobka Karoliny z Lubańskich Woronieckiej oraz dachu zabytkowej cerkwi w Hrebennem.

„Wszyscy: policjanci, sąsiedzi, kto na drodze spotkał dziecko – to wszystko prowadzono do nas. My miałyśmy dom przy ul. Żdanowskiej w Zamościu. W pewnym momencie brakowało już nawet na korytarzach miejsca dla dzieci. W starym budynku miałyśmy dość dużą kaplicę, więc w końcu i ją zamieniłyśmy na sypialnię dla dzieci” – pisała siostra Bogumiła Zofia Makowska. „Kaplicę zrobiłyśmy tak maleńką, że mieścił się w niej tylko ołtarzyk i kapłan”.