Przegląd prasy 30.05.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Nad Jeziorem Glinki, w gminie Włodawa, przy głównej plaży, powstała nowa infrastruktura. Jest tu plac zabaw dla dzieci oraz strefa rekreacji, w tym betonowe stoły piknikowe, palenisko i leżaki. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych i ma służyć mieszkańcom i turystom do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednak jeden z naszych czytelników ma zastrzeżenia do wykorzystania tego miejsca.

Został niedawno zamknięty. To dla okolicznych mieszkańców duży kłopot. Pisaliśmy o tym na naszych łamach 23 maja. Stało się to na prośbę jednego z naszych Czytelników. Temat powrócił na ostatniej, poniedziałkowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Chodzi o most na rzece Łabuńce: pomiędzy ulicą Promienną i Grunwaldzką.