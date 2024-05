Przegląd prasy 29.05.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

68-letnia kierująca toyotą nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzystce doprowadzając do zderzenia. Rowerzystka z obrażenia mi trafiła do szpitala.

Prasówka 29.05 Zamość: pozostałe wydarzenia

To temat który jest w tej części miasta szeroko komentowany. Trwa przebudowa ulicy Lwowskiej w Zamościu. Prace na odcinku około jednego kilometra wyglądają na zaawansowane. Niestety pod topór poszło kilkanaście dużych drzew. Są to jesiony, lipy oraz świerk. Taki los może spotkać sześć kolejnych. Wygląda na to, że nie uda się go uniknąć.