Przegląd prasy 28.03.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Zamojscy radni miejscy jednogłośnie uchwalili „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu”. Inwestycje zostaną przeprowadzone w latach 2023-2026. Planowane wydatki to w sumie ponad 143,2 mln zł.

To dość niespodziewane. Projekt uchwały w sprawie zmiany opłat na zamojskich parkingach został zdjęty z porządku obrad zamojskiej Rady Miejskiej (obrady nadal się odbywają). Za takim rozwiązaniem głosowało 14 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. Nikt natomiast nie był przeciwko. Dlaczego? Radni mają wiele wątpliwości. Dlatego uważają, że ten „pomysł” trzeba doprecyzować.

Zamojscy radni miejscy przyjęli stanowisko (w formie uchwały) dotyczące „obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II”. Został on przygotowany przez siedmiu radnych. To Franciszek Josik, Leszek Tabiszewski, Krzysztof Sowa, Andrzej Szpatuśko, Szczepan Kitka, Marek Walawander oraz Piotr Błażewicz. Za jego przyjęciem zagłosowało 11 radnych. Nikt się nie wstrzymał i nie był przeciwny. Dziewięć osób głosu nie oddało, chociaż byli na sesji.

W ubiegłym roku w powiecie hrubieszowskim odnotowano 2583 zachorowania na Covid 19 (to o 1605 mniej niż rok wcześniej). Z powodu koronawirusa zmarło 31 osób, z czego 21 było obciążonych chorobami współistniejącymi. Wynika to z raportu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego w 2022 r.

Prawie 1,2 mld zł – na taką łączną kwotę opiewać będą nabory wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, które zostaną ogłoszone do końca marca. Pierwsze konkursy już zostały ogłoszone.

Barcelona może nie być wcale tak idealnym miejscem na weekend, majówkę, wakacje czy urlop, jak sądzi wielu turystów. Internauci coraz częściej dzielą się swoimi przykrymi wrażeniami z wycieczek do Barcelony i zwracają uwagę na ciemną stronę miasta, o której rzadko się mówi. Obnażamy 12 poważnych wad Barcelony. Sprawdźcie, na co szczególnie powinni tam uważać turyści.

Śledczy badają szczegóły pożaru, w którym życie stracił 87-letni aktor Piotr Wysocki. Nie jest jeszcze znana przyczyna zdarzenia. Sekcję zwłok jego ofiary zaplanowano na czwartek (30 marca).

Klinika Chirurgii Twarzowo - Szczękowej w Kijowskim Obwodowym Szpitalu Klinicznym otrzymała ostatnio sprzęt medyczny od francuskich Rotarian, potrzebny do operacji rekonstrukcji twarzoczaszki po urazach. W kilkunastu paczkach dla szpitala, oprócz opatrunków, wenflonów i nici chirurgicznych znalazły się również najcenniejsze, bo tytanowe elementy do zespalania kości, a także sztuczne gałki oczne, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Oprócz Rotarian z Marsylii, w pomoc zaangażowali się także lekarze z SPSK Nr 1 oraz Wołodymyr Weremko z Fundacji „Help For You”, który zorganizował transport przez polsko – ukraińską granicę.