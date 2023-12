Przegląd prasy 24.12.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

W mediach społecznościowych poprosiliśmy Was o pochwalenie się swoją choinką. Nie zawiedliście! Zasypaliście nas zdjęciami pięknych świątecznych drzewek. Dziękujemy za fotografie, które pozwoliły nam stworzyć tę wyjątkową, świąteczną, galerię. Zobaczcie, jak wyglądają przystrojone przez Czytelników drzewka.

Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a sprzedawcy petard zacierają ręce. Wojewoda lubelski wydał rozporządzenie o ograniczeniu używania wyrobów pirotechnicznych. Uważaj, bo możesz zapłacić nawet do 500 złotych grzywny.

Wiele osób na święta wyruszy w drogę, by odwiedzić najbliższą rodzinę. Policja przypomina, że każdy powinien pamiętać o bezpieczeństwie swoim i osób, które przewozi. - Apelujemy o spokojną i bezpieczną jazdę - zaznaczają funkcjonariusze.

Jest się czym pochwalić. Gmina Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim wykonała w tym roku inwestycje warte około 25 milionów złotych. Co w tym niezwykłego? Roczny budżet tego samorządu, jeśli nie wliczymy do niego pozyskanych dotacji, wynosi blisko... 20 mln zł. To zatem sytuacja bez precedensu w tym samorządzie. Tym bardziej, że roboty udało się wykonać bez zaciągania kredytów.