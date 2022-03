Przegląd prasy 23.03.2022 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

To bardzo ważne przedsięwzięcie. W zabytkowym budynku przy ul. Stanisława Staszica w Hrubieszowie powstaje dzienny dom pobytu dla seniorów. Osoby starsze będą mogły tam aktywnie i bezpiecznie spędzić wolny czas. Skorzystają także m.in. z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

W Hrubieszowie rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego. Zostało na to przeznaczonych w sumie 100 tys. zł. Propozycję inwestycji może złożyć każdy obywatel Hrubieszowa, któremu uda się zdobyć poparcie przynajmniej 15 innych mieszkańców dla wybranego pomysłu. Koszt jednego projektu nie może jednać przekraczać 25 tys. zł.

Na pewno nikt nie będzie się nudzić. Akademia Zamojska organizuje dni otwarte. Odbędą się one w dniach 23-25 marca. Osoby, które wówczas odwiedzą uczelnię zapoznają się proponowaną ofertą studiów oraz będą mogły porozmawiać z wykładowcami i studentami. Zwiedzą także pomieszczenia w których funkcjonuje AZ.

To niezwykła publikacja, prawdziwa gratka dla miłośników historii. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” przygotowali partyzancka mapę Puszczy Solskiej. Warto po nią sięgnąć.

W zeszłym roku ofert samochodów używanych było mniej niż w przedpandemicznym 2019. To sprawiło, że cena pojazdu „z drugiej ręki” już wtedy znacząco wzrosła, a liczba dostępnych aut w 2022 r. może być jeszcze mniejsza. – Niewątpliwie wojna w Ukrainie ma coraz bardziej negatywny wpływ na rynek wtórny przemysłu motoryzacyjnego – tłumaczy w rozmowie z nami ekspertka i dodaje, że według analityków, to bardziej niż pewne, że wojna w Ukrainie wywoła kryzys motoryzacyjny na bardzo szeroką skalę.

Jak co niedzielę Klub Morsów — Krasnostawskie Karpie odwiedził zalew Tuligłowy. Miłośnicy morsowania powitali wiosnę, a co za tym idzie, przybliżyli się do zakończenia sezonu kąpieli w chłodnej wodzie. Sprawdź zdjęcia z prawie ostatniego morsowania w tym sezonie. Kliknij przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Resort zdrowia podał najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem. W kraju wykryto 10 149 nowych przypadków. Według rządowych danych w województwie lubelskim przybyło 850 zakażonych.

Wiosna jest już coraz bliżej! Widać to także w najnowszych trendach w manicure. To nie tylko wzory w formie kwiatów! Co na nową porę roku proponują stylistki paznokci z województwa lubelskiego? Zobaczcie inspiracje, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.