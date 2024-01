Przegląd prasy 21.01.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Do 12 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom Lublina za posiadanie i obrót znaczną ilość środków odurzających. W sumie operacyjni zabezpieczyli ponad 11 kilogramów narkotyków.

"Facetów jest tam mnóstwo, ale w większości są żonaci lub w związkach i zwyczajnie szukają dodatkowych atrakcji". Jak randkować w Internecie, by nie sparzyć się jeszcze bardziej? Psycholog wyjaśnia, czym należy się kierować, a Czytelnicy opowiadają swoje historie.

Do wypadku z udziałem rowerzysty doszło w czwartek (18 stycznia) w Siedliszczu (pow. chełmski). 23-latek kierujący audi najechał na jadącego rowerem 76-latka. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich oraz ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w woj. lubelskim.

Kolejni maturzyści rozpoczynają odliczanie do egzaminu dojrzałości. W piątek (19 stycznia) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie mieli swój bal. Najpierw zatańczyli poloneza, a później płynęli w dostojnym walcu. Zobaczcie naszą fotorelację ze studniówki.