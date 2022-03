Przegląd prasy 16.03.2022 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z wtorku

Prasówka Zamość 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Specjalne pociągi odjechały z uchodźcami z dworca głównego PKP w Chełmie do Berlina. Zobacz zdjęcia We wtorek z dworca głównego PKP w Chełmie wyruszyły dwa specjalne pociągi, którymi setki uchodźców z Ukrainy pojechało przez Warszawę, Poznań do Berlina. Transportem tym uchodźcy podróżują bezpłatnie.

📢 Ćwiczenia lubelskich strażaków przerodziły się w prawdziwą akcję gaśniczą. Trzeba było gasić las. Zobacz zdjęcia Ćwiczenia strażaków na poligonie wojskowym w Lipie przerodziły się w prawdziwą akcję gaśniczą. Wykryto pożar w leśnictwie Antoniów. Pomimo podjętych szybko działań spaleniu uległo 14 hektarów lasu. 📢 Dzisiaj modlimy się o pokój. W Bełżcu uczczono ofiary niemieckiej Akcji „Reinhardt” To były wzruszające obchody. W Muzeum-Miejscu Pamięci w Bełżcu we wtorek (15 marca) odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary niemieckiej Akcji „Reinhardt”. Jednocześnie uczczono także 80 rocznicę pierwszych, masowych deportacji do obozu zagłady w Bełżcu. Przybyli tam wówczas żydowscy mieszkańcy Lwowa oraz Lublina.

Prasówka 16.03 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiat puławski. Tragiczny wypadek koło Nałęczowa. Nieopodal domu zginął 15-latek. Jego starszy brat walczy o życie Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze z Markuszowa do Nałęczowa. W nissana, który skręcał w drogę dojazdową do domu, uderzyło jadące za nim BMW. 15-letni pasażer nissana zginął na miejscu - około sto metrów od zabudowań. 21-letni kierowca - brat ofiary - walczy o życie w szpitalu.

📢 Raport systemu Yanosik. Koniec rumakowania: wzrośnie liczba fotoradarów w Polsce. Ile aktualnie jest urządzeń pomiarowych na Lubelszczyźnie? Według danych systemu Yanosik, w porównaniu z danymi z sierpnia ubiegłego roku w Polsce przybyło 70 nowych fotoradarów. Najwięcej urządzeń zamontowano przy drogach w województwie pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. Ale jak informuje Julia Langa z Yanosika, liczba fotoradarów ma wzrosnąć w całym kraju. 📢 Lubelskie. Działki rekreacyjne na sprzedaż. Wypoczynkowy luksus w zasięgu portfela. Ile zapłacisz za działkę z domkiem? Oto najtańsze oferty Od początku pandemii popyt na działki rekreacyjne stale wzrasta. Za oknami czuć powoli wiosnę, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, za ile możesz kupić działkę w różnych konfiguracjach. Jedno jest pewne: to najtańsze oferty na rynku w województwie lubelskim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lubelskie. Taniej nie będzie. Oto najtańsze ciągniki rolnicze Ursus dostępne na rynku. Te traktory kupisz do 15 tys. zł Traktory Ursus do dziś są uważane za najefektywniejsze. Nie dziwi więc fakt, iż nie brakuje chętnych na zakup ciągnika rolniczego tej marki. Przejrzeliśmy oferty sprzedaży opublikowane na portalu OLX. Oto najtańsze oferty dostępne w województwie lubelskim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak wyglądał kiedyś Krasnystaw. Zobacz czy poznajesz to miasto na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego Tak wyglądał kiedyś Krasnystaw. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia miasta zgromadzone przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Najstarsze fotografie sięgają początków XX wieku. Zobacz galerię i przenieś się razem z nami do dawnego Krasnegostawu.Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pogrzeb Witolda Paszta. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności To będzie niezwykle ważna uroczystość nie tylko w Zamościu. Pogrzeb Witolda Paszta, znanego wokalisty oraz m.in. założyciela grupy Vox odbędzie się w piątek (18 marca) na zamojskim cmentarzu komunalnym. Urna z prochami zostanie przywieziona do miejscowej kaplicy na motocyklu. Wiadomo, że stanie się to w honorowej asyście motocyklistów z kilku zamojskich klubów. 📢 Lubelszczyzna. Celnicy solidarni z Ukrainą. Odprawiają, a potem pomagają Ponad 650 tysięcy osób przekroczyło granicę w województwie lubelskim od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Poza rutynowymi obowiązkami funkcjonariusze celno-skarbowi włączają się w pomoc humanitarną. Wielu z nich po 12-godzinnej służbie zostaje na przejściu jako wolontariusze. Niektórzy nie schodzą z granicy od kilku dni.