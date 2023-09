Przegląd prasy 15.09.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość organizuje konkurs pod hasłem „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny”. Będzie on przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz – jak to określono, dla osób zainteresowanych kulturą i tradycją ludową. Uczestnicy będą mogli pokazać swoje kulinarne dzieła na festynie eliminacyjnym, który zaplanowano w niedzielę (17 września) w Kotorowie w gm. Werbkowice. W tych kulinarnych zmaganiach mogą wziąć jednak udział tylko mieszkańcy powiatów: hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

To znakomite miejsce na jesienne wypady. Gmina Susiec znajduje się na skraju Puszczy Solskiej. Jej powierzchnia wynosi 191 km. kw. Do Lublina z Suśca jest 150 km, do Zamościa – 50, a do Tomaszowa Lub. – 15. Większość powierzchni gminy stanowią lasy. Część z nich wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Wydzielone zostały także rezerwaty: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” oraz „Nowiny”. Warto się w te miejsca wybrać.

W woj. lubelskim wybudują 29 km dróg za 30 mln zł, z czego 16 mln dofinansuje Krajowy Fundusz Dróg. Ale to tylko jedna z inwestycji. Łączna kwota dofinansowania z Krajowego Funduszu Dróg dla województwa lubelskiego wynosi ponad pół miliarda zł.