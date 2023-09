Przegląd prasy 13.09.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

12 września 1683 r. sprzymierzone wojska pod dowództwem polskiego króla Jana III Sobieskiego pokonały oblegającą Wiedeń armię turecką. O zwycięstwie zdecydowała szarża polskiej husarii, którą Jan Sobieski umieścił na czele poszczególnych oddziałów idących do ataku. Czy wiesz, że rodzina Sobieskich była związana z Lublinem? Ich pałac do dziś możemy podziwiać, przechadzając się ulicami miasta. Zobacz!

„Nie zamkniecie mi ust” – w takiej koszulce posłanka KO, Marta Wcisło wystąpiła na konferencji prasowej. Dlaczego? Posłanka uważa, że jest zastraszana przez LW Bogdanka, puławskie Azoty i działaczy PiS, a wezwanie przedsądowe od tej ostatniej spółki przyszło do posłanki nie z Puław, ale z ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie znajduje się centrala partii rządzącej.

To ważny dokument. Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu przygotowało analizę swojej działalności za ubiegły rok. Raport był prezentowany na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Wynika z niego, że ta miejska spółka „wygenerowała” w tym czasie stratę w wysokości ponad 3,8 mln zł, a skumulowane straty także z lat ubiegłych wynoszą w sumie ponad 9,5 mln zł.

Zamojscy radni miejscy zdecydowali o zarządzeniu wyborów uzupełniających. Stało się to na ostatniej, sierpniowej sesji RM. Dlatego w piątek (15 września) wybierany będzie nowy przewodniczący miejscowego osiedla Planty.

Nawet ludzie dość dobrze znające Roztocze nie zawsze tam zaglądają. Zwykle dotyczy to jednak piechurów lub osób poruszających się autami. Miłośnicy dwóch kółek malownicze Wzgórze Polak (w sąsiedztwie Panasówki) doceniają i chętnie odwiedzają. Wiedzie tam bowiem z Biłgoraja szlak pod hasłem „Pogranicze regionów”. Często zaglądają tam także miłośnicy historii. Bo w tym miejscu odbyła się bitwa Pod Panasówką.

Cieszą się głównie najmłodsi oraz ich rodzice. W gminie Krasnobród powstały nowe place zabaw. Dzieciaki mogą się nimi cieszyć na krasnobrodzkim placu przy ul. Kościuszki oraz w miejscowości Grabnik. Powstały one w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego “Do Źródeł”.

To będzie prawdziwe święto nie tylko dla melomanów. W dniach 17-24 września odbędzie się w Zamościu III Wschodni Festiwal Muzyki Barokowej Musica Dell’Anima. Uczestnicy spotkają się w zabytkowych, katolickich świątyniach Starego Miasta oraz w dawnej synagodze.

W parafii św. Małgorzaty w Olchowcu, gmina Wierzbica, w minioną niedzielę obchodzono Święto Chleba. Wydarzenie to nawiązuje do tradycji polskiej wsi i obrzędowości oraz było okazją do zasmakowania w tradycyjnie przygotowanym chlebie przez lokalne gospodynie.

W minioną sobotę (9 września) odbyła się ogólnopolska coroczna akcja - Narodowe Czytanie. Podczas 12. edycji lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, która czytana była w dwóch miejscach w Chełmie.